Trabzonspor'dan 646 milyon TL'lik anlaşma!
Trabzonspor'un stadyum isim sponsorluğu için Türk Telekom ile 3 yıl için toplam 30 milyon Euro'ya (Yaklaşık 646 milyon Türk Lirası) anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Trabzonspor, stat sponsorluğu için Türk Telekom ile büyük oranda anlaşma sağladı.
Sporx'in Karadeniz gazetesine dayandırdığı habere göre; Bordo mavililer özellikle stat sponsorluğu konusunda uzun süredir bir çok firmayla görüşme yaparken Türk Telekom ile gerçekleştirilen görüşmelerde son aşamaya gelindiği öne sürüldü.
30 MİLYON EURO
Türk Telekom ile yıllık 10 Milyon Euro'dan 3 yıllığına anlaşma sağlandığı tahmin ediliyor. Anlaşma imzalandığı takdirde Trabzonspor, 3 yıl için toplam 30 milyon euro (Yaklaşık 646 milyon Türk Lirası) rakamı kasasına koymuş olacak. Kesin rakam henüz açıklanmadı.
Bordo mavili kulübün sezon bitmeden anlaşmayı açıklaması bekleniyor.
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