Trabzonsporlu Mohamed Salah'a trafikten men cezası!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'a, aracının hız sınırına uymadığı gerekçesiyle İngiltere'de 6 ay trafikten men cezası verildi.
Salah'a ait araç, mart ayında Cheshire bölgesinde hız sınırı saatte 48 kilometre olan bir yolda 58 kilometre hızla giderken kameralara yakalandı.
6 AY ARAÇ KULLANMA YASAĞI
Direksiyonda kimin olduğuna dair bilgi vermeyen 34 yaşındaki futbolcu, Cheshire polisi tarafından açılan davada, suçlamaya ilişkin bir savunmada da bulunmadı.
Warrington Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Salah'a 6 ay araç kullanma yasağı ve 1044 sterlin para cezası verildi.
2017-2026 yıllarında 9 sezon Liverpool forması giyen Salah, bu yaz Trabzonspor'a transfer olmuştu.