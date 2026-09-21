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Trabzonsporlu Mohamed Salah'a trafikten men cezası!

Trabzonsporlu Mohamed Salah'a trafikten men cezası!

21.09.2026 22:18:00
Güncellenme:
AA
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Trabzonsporlu Mohamed Salah'a trafikten men cezası!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 34 yaşındaki Mısırlı oyuncusu Mohamed Salah, İngiltere'de trafikten men cezası aldı.
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'a, aracının hız sınırına uymadığı gerekçesiyle İngiltere'de 6 ay trafikten men cezası verildi.

Salah'a ait araç, mart ayında Cheshire bölgesinde hız sınırı saatte 48 kilometre olan bir yolda 58 kilometre hızla giderken kameralara yakalandı.

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6 AY ARAÇ KULLANMA YASAĞI

Direksiyonda kimin olduğuna dair bilgi vermeyen 34 yaşındaki futbolcu, Cheshire polisi tarafından açılan davada, suçlamaya ilişkin bir savunmada da bulunmadı.

Warrington Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Salah'a 6 ay araç kullanma yasağı ve 1044 sterlin para cezası verildi.

2017-2026 yıllarında 9 sezon Liverpool forması giyen Salah, bu yaz Trabzonspor'a transfer olmuştu.

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