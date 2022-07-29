Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

29 Temmuz 2022 Cuma, 13:09

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde tek temsilcimiz Trabzonspor kaldı. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda sahne alacak.

Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı kura çekimi 2 Ağustos Salı günü saat 13:00'te gerçekleşecek. Kura çekimi öncesinde Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Bordo-mavililer, kura çekiminde gelecek rakibini elemesi halinde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak. Trabzonspor elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

- Kopenhag

- Ludogorets - Dinamo Zagreb

- Sheriff - Viktoria Plzen

- Kızılyıldız - Pyunik