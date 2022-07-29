Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olarak mücadele edecek Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde tek temsilcimiz Trabzonspor kaldı. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda sahne alacak.
Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı kura çekimi 2 Ağustos Salı günü saat 13:00'te gerçekleşecek. Kura çekimi öncesinde Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Bordo-mavililer, kura çekiminde gelecek rakibini elemesi halinde adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak. Trabzonspor elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
MUHTEMEL RAKİPLER
- Kopenhag
- Ludogorets - Dinamo Zagreb
- Sheriff - Viktoria Plzen
- Kızılyıldız - Pyunik
Video Haberler
- Film gibi sahtekârlık: Karakolda ‘MİT’çi oyunu
- Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü!
- 'Sosyal alanlarda klima çok riskli'
- Pazarcı'dan 'yalaka' açıklaması
- Hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
- Yol trafiğe kapatıldı
- Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
- 'Yumurtaya zam yolda'
- Fenerbahçe'den Vladimir Putin açıklaması
- Kamyon alev alev yandı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- AKP'de 'parti devleti' krizi
- İmam Halil Konakcı'dan yeni açıklama
- Tek gol İsrail'den turla dönmeye yetti!