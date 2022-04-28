Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca! Edin Visca'nın bu sezonki performansı...

28 Nisan 2022 Perşembe, 11:58

1990 yılında Bosna Hersek'in Olovo şehrinde dünyaya gelen Edin Visca, futbol kariyerine Buducnost Banovici takımının altyapısında başladı.

Buradan uzun yıllar oynayan Visca, daha sonra 2009 yılında Zeleznicar Sarajevo takımı ile profesyonel futbol kariyerine başladı. 2009 yılında Zeleznicar takımında forma giymeye başlayan Visca bu takımda 39 karşılaşmaya çıktı. Başarılı futbolcu 39 karşılaşmada 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

2011 yılında Başakşehir ile anlaşan Edin Visca, Başakşehir'de 100'ü aşkın gol atmayı başardı ve turuncu-lacivertlilerin en çok gol atan yabancı oyuncularından biri oldu. Visca Başakşehir forması ile 294 karşılaşmada forma giydi. Visca, 2019-2020 sezonunda da Başakşehir ile Türkiye ligi şampiyonluğu yaşadı.

Edin Visca, 2015 yılında Bosna Hersek'te yılın futbolcusu seçildi. Visca Türkiye kariyerinde ayrıca asist kralı da oldu. Başakşehir forması ile hem Avrupa liginde hem de şampiyonlar liginde mücadele ederek, bu maçlarda da yine takımı için asist ve goller kaydetti.

Visca, Bosna Hersek Milli Takımı'na kez 2007 yılında katıldı. Bosna Hersek U19 takımı ile 3 yıl forma giyen Edin Visca U19 takımında 17 resmi karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı.

Edin Visca Bosna Hersek A Milli Takımı'na 2010 yılında davet edildi. Şu ana kadar Bosna Hersek A Milli Takımı ile 50 maça çıkan Edin Visca, 50 maçta 10 gol atmayı başardı.

2021-2022 ara transfer döneminde uzun yıllar formasını giydiği Başakşehir'den ayrılarak Trabzonspor'a gelen Visca, bordo-mavililerde de adından sıkça söz ettirdi.

Ara dönemin en flaş transferi olan Bosnalı yıldız, 10 gol 14 asistlik performansıyla takımını şampiyonluğa götüren performansa imza attı.