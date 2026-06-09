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Transfer kararını Tedesco verecek: Vincenzo Italiano eski öğrencisini istiyor

Transfer kararını Tedesco verecek: Vincenzo Italiano eski öğrencisini istiyor

9.06.2026 12:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Transfer kararını Tedesco verecek: Vincenzo Italiano eski öğrencisini istiyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun, Bologna'dan eski öğrencisi Nicolo Cambiaghi'nin transferini istediği iddia edildi.

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Beşiktaş'ta teknik direktör probleminin çözülmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, Bologna'dan eski öğrencisi Nicolo Cambiaghi'yi Beşiktaş'a transfer etmek istiyor.

Como'nun da takibinde olan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile eski teknik direktörü arasındaki ikili ilişkinin transferde fark yaratabilecek unsurlardan biri olarak ön plana çıktığı belirtildi.

Cambiaghi, Italiano yönetiminde Bologna'da toplamda 62 maçta forma giymiş, 5 gol - 10 asistlik performans sergilemiş ve İtalya Milli Takımı'na çağrılmıştı.

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KARAR TEDESCO'DAN

Cambiaghi için son kararı Bologna'nın çiçeği burnundaki teknik direktörü Domenico Tedesco'nun vereceği belirtildi.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2024 yazında 11 milyon Euro karşılığında Atalanta'dan transfer edilen Cambiaghi'nin Bologna ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Bologna formasıyla 42 resmi maça çıkan Cambiaghi, 4 gol atıp 6 da asist üreterek toplamda 10 gole doğrudan katkı sağladı.

İlgili Konular: #beşiktaş #bologna #Vincenzo Italiano

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