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Transfer tahtası açılan Sivasspor, 4 futbolcuyu kadrosuna kattı

Transfer tahtası açılan Sivasspor, 4 futbolcuyu kadrosuna kattı

6.08.2026 18:47:00
Güncellenme:
AA
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Transfer tahtası açılan Sivasspor, 4 futbolcuyu kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, transfer tahtasının açılmasının ardından 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı.
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Brezilyalı Amilton Minervino da Silva, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Amilton Minervino da Silva ile 1 yıllık, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak ile 1+1 yıllık ve 33 yaşındaki stoper Süleyman Özdamar'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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24 yaşındaki forvet oyuncusu Salih Kavrazlı'nın da Bursaspor'dan 1 yıllığına kiralık olarak transfer edildiği duyurulan açıklamada, "Amilton Minervino da Silva, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı'ya Ekenler Beton Sivasspor ailesine hoş geldiniz diyor, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılı, sağlıklı ve başarılarla dolu bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #transfer #Sivasspor

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