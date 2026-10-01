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Transfer yasağı almıştı: Fenerbahçe'den FIFA hamlesi!

Transfer yasağı almıştı: Fenerbahçe'den FIFA hamlesi!

1.10.2026 18:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Transfer yasağı almıştı: Fenerbahçe'den FIFA hamlesi!

FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı ile cezalandırılan Fenerbahçe'nin ismi, ilgili ödemenin yapılmasının ardından listeden çıkarıldı.
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Fenerbahçe'nin FIFA tarafından uygulanan transfer yasağı kaldırıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesi nedeniyle uygulanan 3 dönemlik transfer yasağının ardından FIFA'nın resmi transfer yasağı listesinden çıkarıldı.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır."

İSMİ FIFA LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin adı FIFA'nın resmi transfer yasağı listesinde artık yer almıyor.

Böylece sarı-lacivertlilere uygulanan 3 dönemlik transfer yasağı sona ermiş oldu.

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