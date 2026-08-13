Transferi KAP'a bildirdi: Beşiktaş, Vlahovic transferini duyurdu

Beşiktaş forvet oyuncusu Dusan Vlahovic'le sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi konusunda, oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her bir futbol sezonu için 7.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir."

Siyah-beyazlılar, cuma akşamı 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda Dusan Vlahovic için imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş'ın ürünlerini sattığı Kartal Yuvası'nda Dusan Vlahovic'in 28 numaralı formasının sipariş edilebileceği görüldü.