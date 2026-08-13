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Transferi KAP'a bildirdi: Beşiktaş, Vlahovic transferini duyurdu

Transferi KAP'a bildirdi: Beşiktaş, Vlahovic transferini duyurdu

13.08.2026 18:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Transferi KAP'a bildirdi: Beşiktaş, Vlahovic transferini duyurdu

Beşiktaş, son olarak Juventus forması giyen 26 yaşındaki Sırp santrfor Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

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Beşiktaş forvet oyuncusu Dusan Vlahovic'le sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. 

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in transferi konusunda, oyuncu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her bir futbol sezonu için 7.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir."

Siyah-beyazlılar, cuma akşamı 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda Dusan Vlahovic için imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş'ın ürünlerini sattığı Kartal Yuvası'nda Dusan Vlahovic'in 28 numaralı formasının sipariş edilebileceği görüldü.

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