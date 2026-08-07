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Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor

7.08.2026 14:10:00
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Cumhuriyet Spor
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Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu, Boluspor-Manisa FK maçıyla resmen başlıyor.

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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu, oynanacak tek maçla başlayacak.

Ligin açılış mücadelesinde Boluspor, Manisa FK'yi konuk edecek. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligin ilk haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

7 Ağustos Cuma:

21.30 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

8 Ağustos Cumartesi:

17.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sivasspor-Esenler Erokspor (4 Eylül)

21.30 Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Corendon Airlines Park Antalya)

9 Ağustos Pazar:

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Aktepe)

19.00 SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)

21.30 Vanspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

21.30 Bodrum FK-Bursaspor (Bodrum İlçe)

10 Ağustos Pazartesi:

21.30 Pendikspor-Batman Petrolspor (Pendik)

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