Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları sona erdi.
Haftanın kapanış mücadelesinde Samsunspor ile Göztepe 3-3 berabere kaldı.
Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni takımı Çorum FK'yi konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Mohamed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Sezonu Ankara deplasmanında açan Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti.
İlk maçında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, Cenry'nin golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak lige 3 puanla başladı.
SONUÇLAR
Trendyol Süper. Lig'in 1. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray-Arca Çorum FK: 2-2
Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1
TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: 0-1
Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 2-1
Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 1-1
Başakşehir FK-Kocaelispor: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: 3-0
Beşiktaş-Eyüpspor: 1-0
Samsunspor-Göztepe: 3-3
2. HAFTANIN PROGRAMI
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:
21 Ağustos Cuma:
21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
22 Ağustos Cumartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)
19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)
21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)
23 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-Başakşehir FK (Papara Park)
19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (İsonem Park Gürsel Aksel)
24 Ağustos Pazartesi:
21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)