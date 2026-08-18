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Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı
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Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

18.08.2026 09:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

Süper Lig'de ilk hafta Galatasaray ve Trabzonspor rakipleriyle berabere kalırken, Fenerbahçe ise Gençlerbirliği'ne mağlup oldu. Beşiktaş sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları sona erdi. 

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

Haftanın kapanış mücadelesinde Samsunspor ile Göztepe 3-3 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni takımı Çorum FK'yi konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

Mohamed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

Sezonu Ankara deplasmanında açan Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

İlk maçında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, Cenry'nin golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak lige 3 puanla başladı.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

SONUÇLAR

Trendyol Süper. Lig'in 1. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Arca Çorum FK: 2-2

Kasımpaşa-Trabzonspor: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: 0-1

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 2-1

Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: 1-1

Başakşehir FK-Kocaelispor: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: 3-0

Beşiktaş-Eyüpspor: 1-0

Samsunspor-Göztepe: 3-3

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı

2. HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

21 Ağustos Cuma:

21.30 Erzurumspor FK-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

22 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor (Çaykur Didi)

19.00 Arca Çorum FK-Kasımpaşa (Çorum Şehir)

21.30 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)

23 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Başakşehir FK (Papara Park)

19.00 Eyüpspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Gençlerbirliği (İsonem Park Gürsel Aksel)

24 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli)

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