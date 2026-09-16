Trossard sakat mı? Trossard, Marsilya maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ın Marsilya ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde gözler Leandro Trossard'a çevrildi. Birkaç gündür antrenmanlarda görülmeyen Trossard'ın sakatlığı nedeniyle kadroda olup olmayacağı merak ediliyor.

TROSSARD MARSİLYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Italiano, ağrıları bulunan Leandro Trossard'ın Marsilya maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

İtalyan teknik adam, "Ağrıları nedeniyle Trossard yarın kadroda yer almayacak" dedi.