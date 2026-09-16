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Trossard sakat mı? Trossard, Marsilya maçında oynayacak mı?

Trossard sakat mı? Trossard, Marsilya maçında oynayacak mı?

16.09.2026 15:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Trossard sakat mı? Trossard, Marsilya maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı karşılaşma öncesi Leandro Trossard'ın durumu gündeme geldi. Son antrenmanlarda yer almaması nedeniyle “Trossard sakat mı, Marsilya maçında oynayacak mı?” soruları araştırılırken, Belçikalı yıldızın son durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.
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Beşiktaş'ın Marsilya ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde gözler Leandro Trossard'a çevrildi. Birkaç gündür antrenmanlarda görülmeyen Trossard'ın sakatlığı nedeniyle kadroda olup olmayacağı merak ediliyor.

TROSSARD MARSİLYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Italiano, ağrıları bulunan Leandro Trossard'ın Marsilya maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

İtalyan teknik adam, "Ağrıları nedeniyle Trossard yarın kadroda yer almayacak" dedi.

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