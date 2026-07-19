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TRT'den tepki çeken Dünya Kupası kararı... Devre arası şovu yerine reklam!

TRT'den tepki çeken Dünya Kupası kararı... Devre arası şovu yerine reklam!

19.07.2026 23:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TRT'den tepki çeken Dünya Kupası kararı... Devre arası şovu yerine reklam!

İspanya ile Arjantin arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin devre arasında birçok ünlü sanatçı sahne alırken TRT bu organizasyonu yayımlamadı.
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İspanya ile Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşırken TRT'den dikkat çeken bir hamle geldi.

Kupanın ülkemizdeki yayıncısı TRT, karşılaşmanın devre arasında düzenlenen gösterileri yayımlamak yerine izleyicilere reklam kuşağı ve spor yorumcularının ilk yarı değerlendirmesini gösterdi.

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TRT'DEN DEVRE ARASI ŞOVUNA ENGEL

Shakira, Madonna, Justin Bieber ve BTS gibi dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı gösteriler Türk yurttaşlar tarafından izlenemedi.

TRT'nin bu kararı sosyal medyada tepki çekti.

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