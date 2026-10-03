Cumhuriyet Gazetesi Logo
TSYD Ankara Kupası'nı Ankara Keçiörengücü kazandı

TSYD Ankara Kupası'nı Ankara Keçiörengücü kazandı

3.10.2026 21:44:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
TSYD Ankara Kupası'nı Ankara Keçiörengücü kazandı

TSYD Kupası finalinde Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

59. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Keçtaş Ankara Keçiörengücü kazandı.

Eryaman Stadı'nda karşılaşmada iki başkent kulübü karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadaki tek gol, Keçtaş Ankara Keçiörengücü oyuncusu Halil Can Ayan'dan geldi.

KEÇİÖRENGÜCÜ İLK KUPASINA KAVUŞTU

Keçiörengücü, bu sonuçla 59. TSYD Ankara Kupası'nda ilk kez zafere ulaştı.

Şampiyon olan takıma kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, ikinciye ise kupasını TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Orhan Kemal Erkılıç takdim etti.

İlgili Konular: #Gençlerbirliği #Ankara Keçiörengücü #TSYD Ankara Kupası

İlgili Haberler

Rusya teknik direktöründen Aleksey Batrakov açıklaması: 'Galatasaray'da kendine yer bulmasını umuyoruz'
Rusya teknik direktöründen Aleksey Batrakov açıklaması: 'Galatasaray'da kendine yer bulmasını umuyoruz' Liglere verilen arada Rus milli takımına katılan Aleksey Batrakov için teknik direktör Valeriy Karpin konuştu.
Fenerbahçe, Turan Tovuz karşısında 2 golle kazandı
Fenerbahçe, Turan Tovuz karşısında 2 golle kazandı Fenerbahçe, milli arada oynadığı hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti.
İngiltere'den Hırvatistan'a farklı tarife: 7-0!
İngiltere'den Hırvatistan'a farklı tarife: 7-0! UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti.