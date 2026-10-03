TSYD Ankara Kupası'nı Ankara Keçiörengücü kazandı

59. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Keçtaş Ankara Keçiörengücü kazandı.
Eryaman Stadı'nda karşılaşmada iki başkent kulübü karşı karşıya geldi.
Karşılaşmadaki tek gol, Keçtaş Ankara Keçiörengücü oyuncusu Halil Can Ayan'dan geldi.
KEÇİÖRENGÜCÜ İLK KUPASINA KAVUŞTU
Keçiörengücü, bu sonuçla 59. TSYD Ankara Kupası'nda ilk kez zafere ulaştı.
Şampiyon olan takıma kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, ikinciye ise kupasını TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Orhan Kemal Erkılıç takdim etti.