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TSYD’den muhabirimiz Ciğerim’e onur plaketi

TSYD’den muhabirimiz Ciğerim’e onur plaketi

17.07.2026 11:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TSYD’den muhabirimiz Ciğerim’e onur plaketi

TSYD Samsun Şubesi'nin "Yeni Sezona Merhaba" programında, muhabirimiz Cemil Ciğerim’e onur plaketi takdim edildi.

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TSYD Samsun Şubesi’nin düzenlediği ve spor camiası ile siyasetçileri de bir araya getiren geleneksel "Yeni Sezona Merhaba" programı, sadece kulüpler ve taraftarlar için değil, kent basını için de unutulmaz anlara sahne oldu. Samsunspor teknik direktörü ve yönetiminin de katıldığı gecede, gazetecilik mesleğine yıllarını veren, kentin nabzını tutan Cemil Ciğerim, mesleki hizmetlerinden dolayı onurlandırıldı. Muhabirimize plaketini TSYD Samsun Şube Başkanı Murat Sandıkçı ve AKP Samsun İl Başkanı Mehmet Köse birlikte takdim etti. 

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TSYD Samsun Şubesi ile Samsunspor Kulübü ortaklığında organize edilen "Sezona Merhaba Resepsiyonu", Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Resepsiyonda, kulübün yeni sezon hedefleri ve birliğin önemi vurgulandı. 

Yeni sezon öncesinde camianın motivasyonunu artırmak ve birlik mesajı vermek amacıyla düzenlenen programa; kentin spor, siyaset ve basın dünyasından çok sayıda önemli isim katılım sağladı.

İlgili Konular: #Samsun #plaket #TSYD

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