Tümer Metin: Ben olsam Feghouli ile yolları ayırırım

29 Kasım 2021 Pazartesi, 11:05

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray’ın performansını değerlendirirken yıldız isim Sofiane Feghouli için de sert sözler kullandı.

Tümer Metin, "Marsilya'ya oynadığınız oyunu, Malatya'ya oynayamıyorsunuz. Başka bir oyun oynamanız gerekiyor. Kapanan savunmayı açmanın yolları var. Adam eksilteceksin. Son 20 dakikada Malatya'nın çıkmaya niyeti yokken, Taylan savunma önünden saklanarak falan top aldı. Oralar, adam eksilten oyuncuların işi." dedi.

Tümer Metin'in, "Az önce Feghouli, 2 sene yatmış dendi. Bence hala yatıyor. Kontratı garantiledi söylemlerine katılmıyorum. Ben olsam yolları ayırırım Feghouli'yle. Teşekkür ederim katkıları için" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.