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Tuncay Özilhan'dan Igor Kokoskov'a yanıt: 'Yaptığın yanlışları hala temizleyemedik'

Tuncay Özilhan'dan Igor Kokoskov'a yanıt: 'Yaptığın yanlışları hala temizleyemedik'

14.09.2026 18:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Tuncay Özilhan'dan Igor Kokoskov'a yanıt: 'Yaptığın yanlışları hala temizleyemedik'

Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, lacivert beyazlı ekibin eski başantrenörü Igor Kokoskov'un sözlerinin yer aldığı bir paylaşıma yorum yaptı.
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Anadolu Efes'in eski başantrenörü Igor Kokoskov ile kulüp başkanı Tuncay Özilhan arasında sosyal medyada dikkat çeken bir polemik yaşandı.

Anadolu Efes'in 2025-26 sezonunda takımın başına getirdiği Igor Kokoskov, kulüpteki görev süreci ve ayrılığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kokoskov, yaptığı açıklamada, "Efes'te iken, sanırım başkanları kendi şartlarımla ayrılmamdan önce beni kovmayı tercih etti. Beni kovabilmek sanki onun kişisel bir hedefi gibiydi" ifadelerini kullandı.

Kokoskov'un bu sözlerinin ardından Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan'dan sosyal medyada dikkat çeken bir yanıt geldi.

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"YAPTIĞIN YANLIŞLARI HALA TEMİZLEYEMEDİK"

Kokoskov'un paylaşımına Tuncay Özilhan'ın Instagram hesabından yanıt geldi.

Özilhan, Kokoskov'un sözlerinin yer aldığı paylaşıma yaptığı yorumda, "Maalesef hatamız seni takımın başına koç olarak getirmekti. Yaptığın yanlışları hala temizleyemedik" ifadelerini kullandı.

Bu yorum kısa sürede dikkat çekerken, iki isim arasındaki ayrılığın ardından gelen karşılıklı açıklamalar gündem oldu.

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KOKOSKOV'UN EFES MACERASI KISA SÜRDÜ

Igor Kokoskov, 2025-26 sezonu başında Anadolu Efes'in başına geçmiş ve kulüple 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ancak Sırp başantrenörün Efes macerası beklenenden kısa sürdü. Anadolu Efes, 27 Kasım 2025'te Kokoskov ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, yeni başantrenör belirlenene kadar takımın Radovan Trifunovic yönetiminde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kokoskov, Anadolu Efes'in başında toplam 22 maça çıkarken 11 mağlubiyet aldı.

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