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Turgutluspor'un yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu
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Turgutluspor'un yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu

9.09.2026 11:16:00
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Cumhuriyet Spor
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Turgutluspor'un yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Turgutluspor, teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ın getirildiğini açıkladı.

Turgutluspor'un yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Turgutulspor'un yeni teknik direktörü Zeynep Mestan oldu.

Turgutluspor'un yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu

Manisa ekibi, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda teknik direktörlük görevi için 22 yaşındaki Zeynep Mestan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Turgutluspor'un yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu

Kulübün açıklamasında, “Kulübümüz, yeni sezon yapılanması ve hedefleri doğrultusunda teknik direktörlük görevi için Zeynep Mestan ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Kulübümüzde başlatılan yeni oluşumun ve teknik yapılanmanın liderliğini üstlenecek olan Zeynep Mestan’a kırmızı-siyahlı armamız altında başarılar diler; bu yeni dönemin camiamız, kulübümüz ve tüm taraftarlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadeleri yer aldı.

Turgutluspor'un yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu

ZEYNEP MESTAN KİMDİR?

Turgutluspor'un yeni teknik direktörü Zeynep Mestan, 2004 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

TFF'den yer alan bilgilere göre futbolculuk kariyerine Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spo Eğitim Merkezi Spor'la başlayan Zeynep Mestan, sonrasında Konak Belediye spor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor ve Gençlik ve Bornova Genç Yıldızlar Spor'da oynadı.

İlgili Konular: #Teknik Direktör #turgutluspor #zeynep mestan

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