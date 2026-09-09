Turgutluspor'un yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu

Manisa ekibi, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda teknik direktörlük görevi için 22 yaşındaki Zeynep Mestan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, “Kulübümüz, yeni sezon yapılanması ve hedefleri doğrultusunda teknik direktörlük görevi için Zeynep Mestan ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Kulübümüzde başlatılan yeni oluşumun ve teknik yapılanmanın liderliğini üstlenecek olan Zeynep Mestan’a kırmızı-siyahlı armamız altında başarılar diler; bu yeni dönemin camiamız, kulübümüz ve tüm taraftarlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadeleri yer aldı.