Türk futboluna damga vurdu: Mauro Icardi, Galatasaray'a kupalar ve rekorla veda etti

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonun ardından takımdan ayrılan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara gollerle ve kupalarla veda etti.

Sarı-kırmızılı ekibe ilk olarak 2022-2023 sezonunun başında Fransa ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak katılan Icardi, başarılı performansının ardından 2023 yazında 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.

Türkiye'de geçirdiği 4 sezonda Galatasaray ile birçok başarı yakalayan ve sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazanan Icardi, sözleşmesinin bitmesiyle takıma veda etti.

Galatasaray'da geride kalan 4 sezonda 4 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferi yaşayan Icardi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 maçta 77 gol kaydetti.

İLK SEZONUNDA 23 GOL ATTI

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 23 kez rakip ağları sarstı.

Şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda takımda öne çıkan Icardi, Süper Lig'de 24 ve Türkiye Kupası'nda da 2 maçta forma giydi. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada da 1 kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gol kaydetti.

İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda gol kralı olarak Süper Lig'deki şampiyonlukta başrolü oynadı.

Arjantinli yıldız, Türkiye'deki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez ağları sarsarak gol krallığında en üst sırada yer aldı ve takımını şampiyonluğa taşıdı.

Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.

ÜÇÜNCÜ SEZONUNDA SAKATLIK ENGELİ ÇIKTI

Galatasaray'daki üçüncü sezonunda büyük bir sakatlık engeliyle karşılaşan Icardi, bu yüzden takımdan uzun süre ayrı kaldı.

7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Icardi, sezonun geri kalanında görev alamadı.

Tecrübeli santrfor, 2024-2025 sezonunu tüm kulvarlarda 14 maçta attığı 6 golle tamamladı.

SON SEZONUNDA 16 GOL ATTI

Icardi, Galatasaray'daki son sezonunda 47 resmi maçta 16 kez ağları sarstı.

Sarı-kırmızılılarla 2025-2026 sezonunda 31 Süper Lig, 10 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa maçına çıkan Icardi, tüm kulvarlarda toplamda 47 karşılaşmada görev aldı. Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da birer gol atan Arjantinli santrfor, toplamda 16 kez rakip ağları sarstı.

BÜYÜK MAÇLARDAKİ GOLLERİYLE DİKKATİ ÇEKTİ

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla büyük maçlarda gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazandı.

Fenerbahçe'ye karşı 8 maça çıkan 33 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertlilerin ağlarını 3 kez sarsma başarısı gösterdi. Beşiktaş'a karşı da 7 müsabakada görev alan Icardi, siyah-beyazlıların filelerini 5 kez havalandırdı. Arjantinli yıldız, Trabzonspor'a ise 6 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

Icardi, böylece Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı çıktığı toplam 21 resmi maçta 12 gol attı.

GALATASARAY TARİHİNİN EN GOLCÜ YABANCI OYUNCUSU

Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların tarihindeki en golcü yabancı oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor.

Galatasaray'da 134 maçta forma giyen Icardi, 77 kez ağları havalandırarak sarı-kırmızılıların tarihinde yabancı oyuncular arasında en golcü isim olarak öne çıktı.

Icardi'yi bu alanda 72 golle Gheorghe Hagi ve 61 golle Milan Baros takip ediyor.

LİGDE DE SARI-KIRMIZILI FORMAYLA EN ÇOK GOL ATAN YABANCI OYUNCU

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını da elinde bulunduruyor.

Sarı-kırmızılı formayla 96 lig maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda kaydettiği 65 golle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcusu konumunda bulunuyor.

Icardi'yi bu alanda 59 golle Gheorghe Hagi ve 48 golle Milan Baros takip ediyor.

"AŞKIN OLAYIM" ŞARKISIYLA ÖZDEŞLEŞTİ

Galatasaray taraftarıyla kurduğu güçlü bağla öne çıkan Mauro Icardi, Türkiye'de sanatçı Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" şarkısıyla özdeşleşti.

Son 4 sezon boyunca sarı-kırmızılıların ev sahibi olduğu maçlarda RAMS Park'ı dolduran on binlerce taraftar, Icardi'nin attığı gollerden sonra Arjantinli futbolcuya "Aşkın Olayım" parçası eşliğinde sevgilerini haykırdı.