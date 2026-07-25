Türk futbolunun efsane isimleri Yüce Spor Veteranlar Turnuvası'nda buluştu

Yüce Spor Kulübü'nün düzenlemiş olduğu Vetaranlar Turnuvası'na bir dönem Türk futboluna damga vuran şöhretler yağıyor.

Galatasaylı Tanju Çolak, Savaş Demirel, B. Metin Yıldız, Muhammet Altuntaş, Çilli Mehmet, Fenerbahçeli Nezihi, Bulgar Mehmet, Tavşan Mustafa, Onur Kayador, Beşiktaşlı Necdet Ergün, Samet Aybaba, Ziya Doğan, Şenol Fidan, Gaziantep Spor'un unutulmaz oyuncusu Fantom Ahmet ile Bakırköylü olan Türk tiyatrosunun ve sinemasın usta oyuncusu Cihat Tamer, şu ana kadar gelen şöhretler.

Dünkü başlama vuruşunu Yüce Spor'dan yetişen Beşiktaşlı efsane Ali Gültiken gerçekleştirdi.

Yüce Spor Genel Koardinatörü Ender Doğru, "Bir dönemin Türk futboluna damga vurmuş efsanelerinin kulübümüzün her sene düzenlemiş olduğu Veteranlar Turnuvası'na gelip yanımızda olmaları biz Yüce Spor camiasını çok mutlu ediyor" dedi.