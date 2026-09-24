Türk futbolunun geleceği Kadıköy’de tartışılıyor

Gazetemiz yazarı Tuğrul Akşar’ın da katılacağı, Müslüm Gülhan’ın koordinasyonunu üstlendiği “Dünya Kupası Sonrası Türk Futbolu Analizi” çalıştayı, 25-26 Eylül’de Kadıköy’de düzenleniyor. Türk futbolunun kronikleşen yapısal sorunları, derinleşen mali krizleri ve tıkanan oyuncu yetiştirme modeli bu buluşmada tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Futbol Ekonomisi Stratejik Araştırma Merkezi (FESAM) uzmanı Tuğrul Akşar’ın yer alacağı çalıştay; Marmara Üniversitesi BESYO Mezunlar Derneği (MÜBESYOM), Kadıköy Belediyesi, FutbolEkonomi ve FESAM iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Akademik dünyanın ve spor bilimleri alanının önde gelen akademisyenlerinin geniş katılım göstereceği etkinlikte, futbolun saha içi ve saha dışı dinamikleri bilimsel bir perspektifle tartışmaya açılacak. Akademi ile futbol dünyasını aynı zeminde buluşturan bu güçlü yapı, “bilimsel akıl” ve “ortak çözüm” arayışını merkeze alıyor.

Çalıştay dört ana eksende ilerleyecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurumsal yapısı, karar alma süreçleri ve Merkez Hakem Kurulu’nun işleyişi tartışmaya açılırken; kulüpler cephesinde yönetim anlayışı, mali disiplin, transfer politikaları ve altyapı sorumluluğu mercek altına alınacak.

En kritik başlıklardan biri ise Türk futbolunun içine sıkıştığı borç sarmalı olacak. Yayın gelirlerinin eriyen payı, transfer zararları, sermaye artırımları ve Finansal Fair Play kıskacı detaylı biçimde analiz edilecek. Teknik oturumlarda ise rekabetçi yapıdaki aşınma, altyapıdan oyuncu üretimindeki kopuş ve “yetiştirici modelden ithal-tüket modeline” savrulma tartışılacak. Taktik anlayış ve yabancı oyuncu düzenlemeleri de bu çerçevede değerlendirilecek.

Bilim kurulunda Prof. Dr. Ayşe Türksoy, Prof. Dr. Lale Orta, Prof. Dr. Ali Kızılet, Prof. Dr. Turgay Biçer, Prof. Dr. Çiğdem Bulgan ve Prof. Dr. Sinan Bozkurt gibi alanında saygın isimler yer alırken; oturumların moderasyonunu Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Tuğrul Akşar ve Prof. Dr. Sinan Bozkurt üstlenecek.

25 Eylül saat 09.30’da kayıtla başlayacak programın resmi açılışı 10.30’da yapılacak. İki gün sürecek yoğun tartışmaların ardından ortaya çıkacak sonuç raporları, 26 Eylül’de 13.00-14.00 saatleri arasında kamuoyuyla paylaşılacak. Çalıştay, 14.00’te yapılacak kapanışla tamamlanacak.