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Türk Hava Yolları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi!

Türk Hava Yolları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi!

28.09.2026 18:35:00
Güncellenme:
AA
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Türk Hava Yolları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi!

Türk Hava Yolları, Kadınlar Kupa Voley eleme maçında karşılaştığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley eleme grubu maçında Türk Hava Yolları, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Firdevs Kiremitçi, Rasinska, Begic (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Merve Nur Öztürk Bal, Teixeira)

Türk Hava Yolları: Degradi, Beyza Arıcı, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Zatkovic, Nazlı Eda Kafkas)

Setler: 20-25, 19-25, 22-25

Süre: 99 dakika

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