Türk spor basınının duayeni Abdülkadir Yücelman, yarın mezarı başında anılacak

30 Kasım 2021 Salı, 16:56

Cumhuriyet Gazetesi spor servisi kurucularından, Türk spor basınının duayen spor müdürü Abdülkadir Yücelman, yarın (1 Aralık Çarşamba) aramızdan ayrılışının 12. yıl dönümünde Eyüp’teki aile kabristanında anılacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ilk üyelerinden olan Abdülkadir Yücelman, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Balotaj Kurulu üyesi ve Basın Şeref Kartı sahibiydi. Abdülkadir Yücelman, evli ve iki çocuk babasıydı.

ABDÜLKADİR YÜCELMAN KİMDİR?

1932 İstanbul doğumlu Türk spor basınının duayen ismi Abdülkadir Yücelman İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Ardından Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışmaya başlayan Yücelman, Cumhuriyet Gazetesi spor servisini kurdu. Hayatını spora adayan Yücelman, aralarında İbrahim Yıldız başta olmak İsmet Berkan, Fatih Altaylı, Ali Acar, Adnan Akgünel, Yalçın Pekşen, Halil Özer, Deniz Gökçe gibi pekçok gazeteciyi yetiştirdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) ilk üyelerinden olan Abdülkadir Yücelman, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Balotaj Kurulu Başkanı ve Basın Şeref Kartı sahibiydi. Burhan Felek Üstün Hİzmet Ödülü Sahibi olan Yücelman, evli ve iki çocuk babasıydı.

Cumhuriyet Gazetesi’nin düzenlediği "Sporda 2007'nin Yıldızları" ödülleri, 3 Ekim 2008'de düzenlenen törenle sahiplerini bulmuştu. Spora katkı dalında ödüle layık görülen Yücelman'a ödülünü Dilek Sabancı vermişti.