Türk Telekom, başantrenör Burak Gören ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, son olarak Semt77 Yalovaspor karşılaşmasında sahadan mağlup ayrılmasının ardından başantrenörü Burak Gören ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

AA
01 Aralık 2021 Çarşamba, 22:33
Türk Telekom, başantrenör Burak Gören ile yollarını ayırdı
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, başantrenörü Burak Gören ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk Telekom Spor Kulübü, basketbol başantrenörü Burak Gören ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Sayın Burak Gören'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 7 yenilgi yaşamıştı. Ligin 10. haftasında bugün oynanan maçta Semt77 Yalovaspor, başkentte Türk Telekom'u 80-68 mağlup etmişti.




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