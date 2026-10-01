Türk Telekom'dan Avrupa'ya kötü başlangıç

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup oldu.

Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Türk Telekom, fazla top kaybı yaptığı ilk periyodu 24-17 geride tamamladı.

ÖNE GEÇTİ AMA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

İkinci periyodun ilk bölümünde üç sayılık atışlarla etkili olan Türk Telekom, yakaladığı 10-2'lik seriyle skoru 27-26'ya getirerek öne geçti.

Ancak üstünlüğünü sürdüremeyen başkent ekibi, iki takımın da 20'şer sayı ürettiği ikinci çeyreğin ardından soyunma odasına 44-37 geride gitti.

TENERIFE AVANTAJINI KORUDU

La Laguna Tenerife, üçüncü periyodun ardından son çeyreğe 65-56'lık üstünlükle girdi.

Ev sahibi ekip, final periyodunda skor avantajını koruyarak karşılaşmadan 82-75 galip ayrıldı.

HARDING VE BAKO'DAN 16'ŞAR SAYI

Türk Telekom'da Jerrick Harding ve Ismael Bako 16'şar sayıyla takımın en skorer oyuncuları oldu ancak bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

ERDEM CAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, son periyodun başında aldığı ikinci teknik faulün ardından diskalifiye edildi.

Türk Telekom, BKT EuroCup'ın ikinci maçında 6 Ekim Salı günü İtalya temsilcisi Maxima Roma'yı konuk edecek.