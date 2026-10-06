Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türk Telekom, kendi sahasında Maxima Roma'ya geçit vermedi!

Türk Telekom, kendi sahasında Maxima Roma'ya geçit vermedi!

6.10.2026 22:52:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Türk Telekom, kendi sahasında Maxima Roma'ya geçit vermedi!

Türk Telekom, EuroCup'ın ikinci haftasında kendi evinde ağırladığı Maxima Roma'yı 92-77 mağlup etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'ndaki 2. maçında ağırladığı İtalyan kulübü Maxima Roma'yı 92-77 yendi.

İlk 5 dakika 14-14 eşitlikle geçildi. Bilan ve Holiday'in sürüklediği konuk ekip, Lamb ve Bankston'ın öne çıktığı Türk Telekom karşısında ilk çeyreği 23-22 üstünlükle tamamladı.

Türk Telekom, kenardan oyuna giren Harding'in basketleriyle 2. periyodun başında 27-23 öne geçti. Skor, savunmaların sertleştiği ve şut yüzdelerinin düştüğü 2. çeyreğin bitimine 6 dakika kala 29-29, 2,5 dakika kala ise 34-34 oldu. Kalan bölümde pivotu Bilan ile etkili olan Maxima Roma, soyunma odasına 39-38 önde gitti.

Takımların ilk yarıya kıyasla daha fazla 3 sayılık basket attığı 3. periyotta ilk 6 dakika 52-52 eşitlikle bitti. Türk Telekom'u top kayıplarına zorlayan Maxima Roma, Lemar'ın da devreye girmesiyle çeyreğin bitimine 2 dakika kala 62-54 öne geçti. Türk Telekom, Doğuş Özdemiroğlu ve Trifunovic'in 3'lükleriyle farkı 2 sayıya (60-62) indirse de Maxima Roma, Wheatle'ın son saniyedeki basketiyle son 10 dakikaya 65-60 üstünlükle girdi.

Image

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Tam saha baskıyla başladığı son periyotta Doğuş Özdemiroğlu'nun ateşlediği Türk Telekom, Harding, Taylor ve Trifunovic'in de katkısıyla 3 dakika 15 saniyede 16-3'lük seri yakaladı ve 76-68 öne geçti. Kalan sürede çalınan toplar sonrası bulduğu basketlerle farkı artıran Türk Telekom, maçı 92-77 kazandı.

Bu sonuçla Türk Telekom gruptaki ilk galibiyetini aldı, Maxima Roma ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Vassilis Pitsilkas (Yunanistan), Christian Theis (Almanya), Ioannis Tsimpouris (Yunanistan)

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 13, Ata Kahraman 5, McKissic 2, Lamb 11, Bankston 10, Taylor 12, Harding 20, Trifunovic 9, Schneider 4, Bako 6

Maxima Roma: Holiday 13, Lemar 13, Veronesi 11, Tyson 12, Bilan 14, Alibegovic 6, Moon 2, Brown 2, Wheatle 3, Camara 1, Bonacini

1. Periyot: 22-23

Devre: 38-39

3. Periyot: 60-65

İlgili Konular: #roma #EuroCup #Türk Telekom

İlgili Haberler

Kasımpaşa maçı öncesi... Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi!
Kasımpaşa maçı öncesi... Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda Nijeryalı golcü Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray MCT Technic'ten Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç!
Galatasaray MCT Technic'ten Şampiyonlar Ligi'ne kötü başlangıç! Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Cibona Zagreb'e 96-76 mağlup oldu.
Cristiano Ronaldo yaşananları tek tek anlattı: 'Jorge Jesus sözlerini tutmadı'
Cristiano Ronaldo yaşananları tek tek anlattı: 'Jorge Jesus sözlerini tutmadı' Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Teknik Direktör Jorge Jesus ile arasında yaşananları ve milli takım kampını terk etmesi ile sonuçlanan süreci kaleme aldı.