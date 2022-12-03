Türk Telekom, TOFAŞ'a şans tanımadı!

03 Aralık 2022 Cumartesi, 20:04

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Türk Telekom, sahasında TOFAŞ'ı 89-77 yendi.

Türk Telekom, bu sonuçla üst üste 7'nci, toplamda ise 8'inci galibiyetini elde etti. TOFAŞ ise üst üste 4'üncü, toplamda da 5'inci yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Sinem Tetik

Türk Telekom: Grant 19, Rıdvan Öncel 6, Alihan Demir, Bouteille 8, Jones 8, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Semih Erden, Taylor 19, Erkan Yılmaz 10, Sestina 19

TOFAŞ: Berk Uğurlu 14, Gray 20, Berke Büyüktuncel 15, Braimoh 7, Toure 5, Emre Tanışan 9, Thompson 5, Milaknis 2, Mustafa Kurtuldum

1. Periyot: 15-15

Devre: 40-40

3. Periyot: 62-53