Türk Telekom, TOFAŞ'a şans tanımadı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Türk Telekom, sahasında TOFAŞ'ı 89-77 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Türk Telekom, sahasında TOFAŞ'ı 89-77 yendi.
Türk Telekom, bu sonuçla üst üste 7'nci, toplamda ise 8'inci galibiyetini elde etti. TOFAŞ ise üst üste 4'üncü, toplamda da 5'inci yenilgisini yaşadı.
Salon: Ankara
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Sinem Tetik
Türk Telekom: Grant 19, Rıdvan Öncel 6, Alihan Demir, Bouteille 8, Jones 8, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Semih Erden, Taylor 19, Erkan Yılmaz 10, Sestina 19
TOFAŞ: Berk Uğurlu 14, Gray 20, Berke Büyüktuncel 15, Braimoh 7, Toure 5, Emre Tanışan 9, Thompson 5, Milaknis 2, Mustafa Kurtuldum
1. Periyot: 15-15
Devre: 40-40
3. Periyot: 62-53
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