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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaç kez şampiyon oldu? Filenin Sultanları hangi yıllarda şampiyon oldu?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaç kez şampiyon oldu? Filenin Sultanları hangi yıllarda şampiyon oldu?

27.07.2026 11:56:00
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Haber Merkezi
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaç kez şampiyon oldu? Filenin Sultanları hangi yıllarda şampiyon oldu?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) elde ettiği tarihi başarılarla adını dünya voleybolunun zirvesine yazdırdı. Peki, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaç kez şampiyon oldu? Filenin Sultanları hangi yıllarda şampiyon oldu?

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İlk kez 2023 yılında VNL kupasını müzesine götüren Filenin Sultanları, 2026 yılında da finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu kazandı. Peki, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaç kez şampiyon oldu? Filenin Sultanları hangi yıllarda şampiyon oldu?

FİLENİN SULTANLARI’NIN 2018-2026 VNL DERECELERİ

2018: 2’nci — Gümüş madalya

2019: 4’üncü

2020: Turnuva pandemi nedeniyle düzenlenmedi.

2021: 3’üncü — Bronz madalya

2022: 4’üncü

2023: 1’inci — Şampiyon

2024: 6’ncı

2025: 6’ncı

2026: 1’inci — Şampiyon

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A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 1 kez şampiyon oldu. Ay-yıldızlı ekip, 2023 yılında finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası şampiyonluğu henüz bulunmuyor. Türkiye, 2025 Dünya Şampiyonası’nda finale yükselerek tarihindeki en iyi dereceyi elde etti ancak İtalya’ya 3-2 mağlup olup gümüş madalya kazandı.

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