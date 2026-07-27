İlk kez 2023 yılında VNL kupasını müzesine götüren Filenin Sultanları, 2026 yılında da finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu kazandı. Peki, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL Milletler Ligi'nde kaç kez şampiyon oldu? Filenin Sultanları hangi yıllarda şampiyon oldu?

FİLENİN SULTANLARI’NIN 2018-2026 VNL DERECELERİ

2018: 2’nci — Gümüş madalya

2019: 4’üncü

2020: Turnuva pandemi nedeniyle düzenlenmedi.

2021: 3’üncü — Bronz madalya

2022: 4’üncü

2023: 1’inci — Şampiyon

2024: 6’ncı

2025: 6’ncı

2026: 1’inci — Şampiyon

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KAÇ KERE ŞAMPİYON OLDU?

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda 1 kez şampiyon oldu. Ay-yıldızlı ekip, 2023 yılında finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Dünya Şampiyonası şampiyonluğu henüz bulunmuyor. Türkiye, 2025 Dünya Şampiyonası’nda finale yükselerek tarihindeki en iyi dereceyi elde etti ancak İtalya’ya 3-2 mağlup olup gümüş madalya kazandı.