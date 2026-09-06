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Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

6.09.2026 09:32:00
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Cumhuriyet Spor
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Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 12.30'da başlayacak.

Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Kadınlar Dünya Şampiyonası ikinci maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Avustralya arasında oynanacak karşılaşma saat 12.30'da başlayacak. 

 

Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Uber Arena'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

 

Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Dünya Şampiyonası'nda ilk maçında Belçika ile karşılaşan Türkiye, sahadan 89-75 mağlubiyetle ayrılmıştı. Avustralya ise turnuvadaki ilk maçında Porto Riko'yu 70-54 mağlup etmişti.

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