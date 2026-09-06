Türkiye - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Kadınlar Dünya Şampiyonası ikinci maçında Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Avustralya arasında oynanacak karşılaşma saat 12.30'da başlayacak.
TÜRKİYE - AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Uber Arena'da oynanacak karşılaşma TRT Spor ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
Dünya Şampiyonası'nda ilk maçında Belçika ile karşılaşan Türkiye, sahadan 89-75 mağlubiyetle ayrılmıştı. Avustralya ise turnuvadaki ilk maçında Porto Riko'yu 70-54 mağlup etmişti.