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Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

1.09.2026 09:14:00
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Cumhuriyet Spor
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Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Filenin Sultanları, Trendyol Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, Faig Garayev'in ekibi Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.

Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden A Milli Voleybol Takımı, son müsabakasında Polonya'ya 3-2 kaybederek grubu 2. sırada tamamladı.

Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'yla birlikte C Grubu'nda yer alan Azerbaycan, 5 maçta 3 galibiyet alarak 3. oldu.

Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Karşılaşmayı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.

İlgili Konular: #Azerbaycan #filenin sultanları #avrupa şampiyonası

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