Türkiye - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.
Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, Faig Garayev'in ekibi Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.
TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya'yı mağlup eden A Milli Voleybol Takımı, son müsabakasında Polonya'ya 3-2 kaybederek grubu 2. sırada tamamladı.
Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'yla birlikte C Grubu'nda yer alan Azerbaycan, 5 maçta 3 galibiyet alarak 3. oldu.
Karşılaşmayı kazanan ekip çeyrek finale yükselecek.