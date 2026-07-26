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Türkiye - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Türkiye - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

26.07.2026 09:11:00
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Cumhuriyet Spor
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Türkiye - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde finalde Brezilya ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.

Türkiye - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galaxy Arena Macau'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak.

 

Türkiye - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

 

Türkiye - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HEDEF İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Türkiye, 2018'den itibaren düzenlenen VNL'de üst üste 8. kez mücadele ettiği final etabında 2. defa altın madalya almaya çalışacak.

VNL'de 2023 yılında finalde Çin'i mağlup ederek şampiyonluk elde eden milli takım, 2018 yılındaki final karşılaşmasında ABD'ye yenilerek organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı takım organizasyondaki 4. madalyasını da garantiledi. Daha önce birer altın, gümüş ve bronz madalyası olan Türkiye, 2026 VNL'de altın ya da gümüş madalya sayısını ikiye çıkaracak.

İlgili Konular: #Brezilya #filenin sultanları #FIVB Milletler Ligi

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