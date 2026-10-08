Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye de adaylar arasında: IOC, 2036 Olimpiyatları ev sahipliği takvimini açıkladı

Türkiye de adaylar arasında: IOC, 2036 Olimpiyatları ev sahipliği takvimini açıkladı

8.10.2026 11:49:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Türkiye de adaylar arasında: IOC, 2036 Olimpiyatları ev sahipliği takvimini açıkladı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Türkiye'nin de adaylar arasında yer aldığı 2036 Olimpiyat Oyunları ev sahibinin belirlenmesine ilişkin takvimi duyurdu. 7 aday kentin yarıştığı oyunlar için kısa listenin Mart 2027'de, ev sahibinin ise 2029 yılının ortasında belirlenmesi planlanıyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2036 Olimpiyat Oyunları ev sahibinin belirlenmesine ilişkin takvimi duyurdu.

IOC'den yapılan açıklamaya göre 2036 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak isteyen ve IOC ile "sürekli diyalog" sürecinde bulunan adaylar Türkiye, Almanya, Macaristan, Hindistan, Katar, Güney Kore ve Güney Afrika oldu.

31 Ekim'den sonra yeni aday kabul edilmeyecek süreçte, aday kentlerin projeleri kasım ayında IOC'nin komisyonuna sanal olarak sunulacak.

IOC Yürütme Kurulunun Mart 2027'de kısa listeye kalan adayları duyuracağı ve "stratejik diyalog" aşamasını başlatacağı kaydedilen açıklamada, aday kent için bu aşamada yasal ve mali garantiler sunulacak, komisyon ise aday bölgelere saha ziyaretleri yapacak.

Ev sahibi kent, 2029 yılının ortasında düzenlenecek IOC oturumunda üyelerin oylarıyla belirlenecek.

Aday projeler; tesis planı ve sporcu deneyimi, finansman stratejisi, siyasi ve kamuoyu desteği, organizasyon kapasitesi ile ev sahibi topluluklara uzun vadeli fayda sağlayacak miras stratejisi gibi teknik kriterlere göre incelenecek.

İlgili Konular: #olimpiyat #IOC

İlgili Haberler

Disiplinsiz davranışları gündem oldu: Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi
Disiplinsiz davranışları gündem oldu: Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi Türkiye - Fransa maçında sakatlanan ve iki haftadır sahalardan uzak olan Kylian Mbappe'nin disiplinsiz davranışları, kulübü Real Madrid'de tepkiye neden oldu.
A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'ndeki kaderi 2 maça bağlı
A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'ndeki kaderi 2 maça bağlı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yaptığı 4 maçtan da puansız ayrılan A Milli Futbol Takımı, son 2 mücadelesinden puanlar çıkartarak grup sonuncusu olarak da olsa A Ligi'ne tutunmaya çalışacak.
Uluslar Ligi'nin ardından... A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında geriledi
Uluslar Ligi'nin ardından... A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında geriledi UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk 4 maçtan yenilgiyle ayrılan A Milli Takım'ın kötü gidişatı, FIFA dünya sıralamasındaki yerine de olumsuz yansıdı.