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Türkiye - Fransa maçının hakemi belli oldu: Okan Buruk 'Dingil' diyerek tepki göstermişti

Türkiye - Fransa maçının hakemi belli oldu: Okan Buruk 'Dingil' diyerek tepki göstermişti

23.09.2026 11:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Türkiye - Fransa maçının hakemi belli oldu: Okan Buruk 'Dingil' diyerek tepki göstermişti

Uluslar Ligi A Grup'ta yer alan A Milli Takım, 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı ağırlayacak. Karşılaşmaya atanan VAR hakemi dikkat çekti.

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A Milli Takım, Uluslar Ligi A Grup'ta Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli Stadyumu'nda 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te başlayacak mücadelenin hakemi Felix Zwayer oldu. Mücadeleye atanan VAR hakemi ise şaşırttı.

OKAN BURUK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye-Fransa maçına Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un “dingil” dediği isim Alman Christian Dingert, VAR hakemi olarak atandı.

Okan Buruk, Sporting'e 3-1 mağlup oldukları maçın VAR hakemi Christian Dingert'le ilgili olarak, "Sporting maçında tartışılmaz bir kırmızı kart vardı. Çağırmayan hakemin adını unuttum. Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz. Ben olsam o Alman hakemin, hakemlik hayatını bitiririm" ifadelerini kullanmıştı.

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