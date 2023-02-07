Türkiye Güreş Federasyonu'ndan enkaz altındaki sporcularla ilgili açıklama

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:11

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 11:33

Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altındaki sporcularla ilgili açıklama yaptı.

Federasyon, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan 8 sporcunun kurtarıldığını duyurdu.

Türkiye Güreş Federasyonu, kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar 8 sporcunun enkaz altından çıkartıldığını açıkladı. Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır. arama/kurtarma çalışmaları güreş ailemizin de büyük özverisi ve inancıyla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.