Türkiye Güreş Federasyonu'ndan enkaz altındaki sporcularla ilgili açıklama
Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan güreşçilerden şu ana kadar 8'inin kurtarıldığını açıkladı.
Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altındaki sporcularla ilgili açıklama yaptı.
Federasyon, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan 8 sporcunun kurtarıldığını duyurdu.
Türkiye Güreş Federasyonu, kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini ve şu ana kadar 8 sporcunun enkaz altından çıkartıldığını açıkladı. Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştır. arama/kurtarma çalışmaları güreş ailemizin de büyük özverisi ve inancıyla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Önemli Bilgilendirme— Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) February 7, 2023
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8’e ulaşmıştır. pic.twitter.com/rnhbSaJGfM
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