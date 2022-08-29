Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı (Filenin Efeleri), FIVB Dünya Şampiyonası'nda İtalya karşısına çıkıyor. Zorlu mücadele saat 22:15'te başlayacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak.
Ljubljana Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Çin'i 3-0 yenerek 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na iyi başlayan Filenin Efeleri, Slovenya'nın Ljubljana kentinde oynadığı grup maçlarının ikincisinde İtalya'ya karşı mücadele edecek.
Milli takımın, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda E Grubu'ndaki son maçını, 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.
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