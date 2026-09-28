Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.
Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak.
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Türkiye, sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise Belçika'ya 2-0 yenildi. Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek.