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Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

28.09.2026 09:12:00
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Cumhuriyet Spor
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Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek.

 

Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Darren England olacak.

Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Türkiye, sahasında Fransa'ya 1-0 mağlup olurken İtalya ise Belçika'ya 2-0 yenildi. Grubun diğer maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #italya #Uluslar Ligi #A Milli Takım

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