Türkiye - İtalya maçına İngiliz hakem

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Takım, ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek.

Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Stutart Burt ve James Mainwaring yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Darren England, VAR'da Stuart Atwell ve AVAR'da ise Matthew Donohue görev alacak.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-İtalya maçı, 28 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde bu maçın ardından Belçika ve İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.