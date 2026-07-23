Türkiye - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 22-26 Temmuz 2026 tarihlerinde Çin'in Makao şehrinde düzenlenecek 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) Finalleri'nde sahaya çıkıyor.

Üst üste sekizinci kez VNL Finalleri'ne adını yazdıran millilerimiz, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de East Asian Games Dome'da Kanada ile karşılaşacak. Müsabaka S Sport Plus ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Filenin Sultanları, Kanada'yı elemesi halinde yarı finalde Çin-ABD karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

LİG ETABINI 4'ÜNCÜ TAMAMLADIK

Türkiye, lig etabında 9 galibiyetle 4'üncü sırada yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 2017-2022 yıllarında çalıştıran, 2008'den bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ise lig etabını 8 galibiyetle 5'inci tamamladı.

KANADA'YA KARŞI SON 12 MAÇTA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 mağlup eden milliler, rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11'ini kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2018 yılından bu yana düzenlenen tüm VNL Finalleri'nde yer alırken aldığı dereceler şu şekilde:

2018 - İkincilik

2019 - Dördüncülük

2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı

2021 - Üçüncülük

2022 - Dördüncülük

2023 - Şampiyon

2024 - Altıncılık

2025- Altıncılık