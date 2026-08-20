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Türkiye Kupası 1. Eleme turu kura çekimi tarihi belli oldu!

Türkiye Kupası 1. Eleme turu kura çekimi tarihi belli oldu!

20.08.2026 17:53:00
Güncellenme:
AA
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Türkiye Kupası 1. Eleme turu kura çekimi tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası 1. Eleme turu kura çekimi tarihini açıkladı.
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu kura çekimi, 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turunda Nesine 3. Lig'den 20 takım ile 20 amatör ekip mücadele edecek. 15-16-17 Eylül'de oynanacak maçlarda turu geçen 20 takım 2. eleme turuna yükselecek. 2. eleme turunda ise Nesine 3. Lig'den 33, Nesine 2. Lig'den de 9 takım organizasyona dahil olacak. 6-7-8 Ekim'de oynanacak maçlar sonucunda rakiplerini eleyen 31 takım, 3. eleme turuna yükselecek.

SÜPER LİG EKİPLERİ 3. ELEME TURUNDA

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig takımları 3. eleme turundan itibaren kupada boy göstermeye başlayacak. Süper Lig'den Corendon Alanyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor bu turda mücadele edecek. Trendyol 1. Lig'den 9, Nesine 2. Lig'den 26 takım 3. eleme turuna eklenecek. Bu turda mücadeleler 27-28-29 Ekim'de oynanacak.

Trendyol Süper Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK, Göztepe, Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor, 4. eleme turunda kupa mücadelesine katılacak. Bu turda Trendyol 1. Lig'den 11 takım ve 3. eleme turunu geçen 36 takım boy gösterecek. 1-2-3 Aralık'ta oynanacak maçların ardından rakiplerini eleyen ekipler 5. tura yükselecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir FK ve Trabzonspor, 5. eleme turunda kupaya dahil olacak. Bu turda, 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 27 takım da mücadele edecek. İlk maçlar 15-16-17 Aralık'ta, rövanş mücadeleleri ise 22-23-24 Aralık'ta oynanacak.

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