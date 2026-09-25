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Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri değişti

Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri değişti

25.09.2026 10:32:00
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Cumhuriyet Spor
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Türkiye Kupası'nda çeyrek final tarihleri değişti

TFF, İstanbul'da düzenlenecek İspanya Süper Kupa nedeniyle Türkiye Kupası çeyrek final maçlarını 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine erteledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-4 Şubat 2027'de yapılması planlanan çeyrek final maçlarının tarihlerini değiştirdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan çeyrek final müsabakalarının tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir. Çeyrek final karşılaşmaları, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alınmıştır. Söz konusu tarih değişikliği, İstanbul takımlarının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yer alma ihtimali ve her iki organizasyon kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapılmıştır."

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