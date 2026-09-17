Türkiye Kupası'nda günün iki maçı da 10-0 bitti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur heyecanı yaşanıyor. Bugün oynanan 2 karşılaşmadan da 10-0 gibi ses getiren bir sonuç çıktı. Günün açılış maçında Nesine 3. Lig ekibi Amasyaspor, BAL takımlarından Çankırıspor'u 10-0 yenerek turladı.

Amasyaspor daha 20. saniyede Safa Kınalı ile öne geçti. 4'te Ahmet Emin Aksakal farkı ikiye çıkardı. Amasya ekibinin 3. golü ise 6. dakikada Mehmet Bavver Özbahçeci'den geldi.

İLK YARI 7-0 SONA ERDİ

4. gol 30. dakikada Mert Erol, 5. gol 33'te Mikail Olgun ve 6 ile 7. goller 35 ve 39. dakikalarda Muhammet Karahan'dan geldi. İlk yarı Amasyaspor'un 7-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Yunus Emre Kobya, Muhammed Öztürk ve Hasan Çelik'in ayağından 3 gol daha bulan Amasyaspor, 10-0 gibi ses getiren bir sonuçla adını üst tura yazdıran takım oldu.

ORDUSPOR DA RAKİBİNİ 10-0'LA GEÇTİ

Günün ikinci müsabakası da 10-0 sona erdi. Nesine 3. Lig ekiplerinden Orduspor, BAL takımlarından Torul Belediye Spor'u geçerek turladı.

Orduspor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 32'de Berat Kalkan, 17'de Recep Metin, 28 ve 30'da Taha Balsu, 37'de Yiğit Tiryaki, 58'de Taha Yasin Ev, 60'ta Atakan Aybastı, 78'de Doğancan Aynacı ve 84'te Barış Gün kaydetti.