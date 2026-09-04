Türkiye Kupası'nda ilk turun fikstürü açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Eylül tarihinde oynanacak.
Müsabakaların programı şöyle:
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Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Eylül tarihinde oynanacak.
Müsabakaların programı şöyle: