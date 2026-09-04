Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye Kupası'nda ilk turun fikstürü açıklandı

Türkiye Kupası'nda ilk turun fikstürü açıklandı

4.09.2026 17:59:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Türkiye Kupası'nda ilk turun fikstürü açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. turun maç programını duyurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Eylül tarihinde oynanacak.

Müsabakaların programı şöyle:

Image

İlgili Konular: #TFF #ziraat türkiye kupası #Fikstür

İlgili Haberler

Trabzonspor, Rene Mitongo'yu Estrela'ya kiraladı
Trabzonspor, Rene Mitongo'yu Estrela'ya kiraladı Trabzonspor, yaz transfer döneminde Belçika ekibi Standard Liege'den kadrosuna kattığı Rene Mitongo'yu Portekiz takımı Estrela'ya kiraladı.
Anderson Talisca yeni takımına imzayı attı
Anderson Talisca yeni takımına imzayı attı Fenerbahçe'den ayrılan Anderson Talisca, BAE ekiplerinden Al-Jazira ile sözleşme imzaladı.
Gaziantep FK'de Orhan Ak dönemi
Gaziantep FK'de Orhan Ak dönemi Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Orhan Ak'ın getirildiğini açıkladı.