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Türkiye Kupası'nda sürpriz karar: Hakem maçı tatil etti!

Türkiye Kupası'nda sürpriz karar: Hakem maçı tatil etti!

16.09.2026 23:24:00
Güncellenme:
AA
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Türkiye Kupası'nda sürpriz karar: Hakem maçı tatil etti!

Türkiye Kupası'nın 1. turunda oynanması planlanan Cizre Belediyespor - Hakkari Zapspor karşılaşması, hakem Abdulkadir Aslan tarafından tatil edildi.
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Ziraat Türkiye Kupası 1. turundaki Cizre Belediyespor - Hakkari Zapspor maçı, esame listesi zamanında teslim edilmediği için oynanmadı.

Silopi Şehir Stadyumu'nda saat 14.00'te başlaması gereken müsabakada Cizre Belediyespor teknik heyeti, lisanslı futbolcu listesini iletmediği için hakem Abdulkadir Aslan'dan ek süre istedi.

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HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

Tanınan sürede de listenin verilmemesi üzerine hakem Aslan, karşılaşmanın tatil edilmesine karar verdi.

Müsabakayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

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İlgili Konular: #hakkari #Cizre Belediyespor #Türkiye Kupası

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