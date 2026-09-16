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Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

16.09.2026 09:32:00
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AA
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Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna kalabilmek için Letonya ile kritik bir maça çıkacak. Mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.

Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu beşinci ve son maçında Letonya ile karşılaşacak.

Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 17.00'de başlayacak. 

 

Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

 

Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ay-yıldızlılar, gruptaki 4 maçta 1 galibiyet aldı ve hanesine 3 puan yazdırdı.

Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İlk 4 sıradaki takımın son 16 turuna yükseleceği grupta Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam edebilme adına Letonya ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak.

İlgili Konular: #Letonya #Filenin Efeleri #CEV Avrupa Şampiyonası

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