Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu beşinci ve son maçında Letonya ile karşılaşacak.
TÜRKİYE - LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 17.00'de başlayacak.
TÜRKİYE - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Ay-yıldızlılar, gruptaki 4 maçta 1 galibiyet aldı ve hanesine 3 puan yazdırdı.
İlk 4 sıradaki takımın son 16 turuna yükseleceği grupta Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam edebilme adına Letonya ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak.