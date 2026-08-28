Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Dünya Kupası Elemeleri 2. Eleme Turu'nda heyecan başlıyor.
Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, Rimas Kurtinaitis'in ekibi Litvanya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele 21:00'de başlayacak.
TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
12 KİŞİLİK KADRO
Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Onuralp Bitim, Malachi Flynn, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Adem Bona, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.