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Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

28.08.2026 11:21:00
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Cumhuriyet Spor
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Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri 2. Eleme Turu ilk maçında Litvanya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21:00'de başlayacak.

Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Dünya Kupası Elemeleri 2. Eleme Turu'nda heyecan başlıyor.

Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, Rimas Kurtinaitis'in ekibi Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele 21:00'de başlayacak.

Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

12 KİŞİLİK KADRO

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Onuralp Bitim, Malachi Flynn, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Adem Bona, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

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