Türkiye-Litvanya maçında ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ pankartına yasak

A Milli Takım'ın Litvanya ile İzmir'de oynayacağı karşılaşma için Göztepeli taraftarların hazırladığı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' yazılı pankartın stada alınmadığı iddia edildi. Milli maç öncesi uygulanan bu yasak sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 22:40
Türkiye-Litvanya maçında ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ pankartına yasak
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UEFA Uluslar Ligi C Ligi’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya ile oynayacağı maç öncesi pankart krizi yaşandı. Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde Göztepeli taraftarların hazırladığı bazı pankartların stada alınmadığı iddia edildi.

İzmir’de oynanacak mücadele öncesi Ay-yıldızlılar'a destek vermek için stada gelen taraftarların hazırladığı “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” yazılı pankartın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kabul edilmediği öne sürüldü.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ GELDİ

İzmir emniyetinin izin vermediği kırmızı-beyazlı bayrak sosyal medyanın gündemine oturdu. Gürsel Aksel Stadı’nda ilk kez oynanacak maç için hazırlanan pankartlar uygulanan yasak nedeniyle dışarıda kaldı. Yaşananların ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, TFF’nin bu kararına tepki gösterdi.

Göztepe taraftarının Gürsel Aksel Stadı’na sokmak istediği fakat izin verilmediği için dışarıda tuttuğu pankartlar arasında “Yalı” ve “Kenar Mahalle” yazılı pankartların da olduğu öğrenildi.


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