Türkiye maçı öncesi Belçika'da Leandro Trossard gelişmesi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü Türkiye'yi konuk edecek Belçika Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Brüksel'e yakın Tubize belediyesinde yer alan Proximus Basecamp Spor Kompleksi'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Teknik direktör Mark van Bommel yönetiminde gerçekleştirilen idman öncesinde oyuncular, salonda çalıştı. Antrenman sahada koşu ve istasyon çalışmasıyla sürdü.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın gerçekleştirildiği belirtildi.
TROSSARD TAKIMLA ÇALIŞTI
Belçika'da tedavisi süren Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard, idmanın basına açık bölümünde takımla çalıştı.
Tedavisi süren Trossard, İtalya ve Fransa maçlarında forma giyememişti.
İdmanda, Fenerbahçe'de kariyerini sürdüren Romelu Lukaku da yer aldı.
Belçika ile Türkiye arasında Liege şehrinde oynanacak mücadele 2 Ekim Cuma günü TSİ 21.45'te başlayacak.