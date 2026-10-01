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Türkiye maçı öncesi Belçika'da Leandro Trossard gelişmesi
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Türkiye maçı öncesi Belçika'da Leandro Trossard gelişmesi

1.10.2026 14:07:00
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Cumhuriyet Spor
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Türkiye maçı öncesi Belçika'da Leandro Trossard gelişmesi

Belçika'da tedavisi süren Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard, Türkiye maçı öncesinde takımla çalıştı.

Türkiye maçı öncesi Belçika'da Leandro Trossard gelişmesi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü Türkiye'yi konuk edecek Belçika Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Brüksel'e yakın Tubize belediyesinde yer alan Proximus Basecamp Spor Kompleksi'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Türkiye maçı öncesi Belçika'da Leandro Trossard gelişmesi

Teknik direktör Mark van Bommel yönetiminde gerçekleştirilen idman öncesinde oyuncular, salonda çalıştı. Antrenman sahada koşu ve istasyon çalışmasıyla sürdü.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın gerçekleştirildiği belirtildi.

Türkiye maçı öncesi Belçika'da Leandro Trossard gelişmesi

TROSSARD TAKIMLA ÇALIŞTI

Belçika'da tedavisi süren Beşiktaşlı futbolcu Leandro Trossard, idmanın basına açık bölümünde takımla çalıştı.

Tedavisi süren Trossard, İtalya ve Fransa maçlarında forma giyememişti.

Türkiye maçı öncesi Belçika'da Leandro Trossard gelişmesi

İdmanda, Fenerbahçe'de kariyerini sürdüren Romelu Lukaku da yer aldı.

Belçika ile Türkiye arasında Liege şehrinde oynanacak mücadele 2 Ekim Cuma günü TSİ 21.45'te başlayacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #Belçika #A Milli Takım #Leandro Trossard

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