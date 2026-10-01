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Türkiye maçı öncesi Belçika'dan Lukaku açıklaması: 'Fenerbahçe'de çok oynamıyor ama...'
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Türkiye maçı öncesi Belçika'dan Lukaku açıklaması: 'Fenerbahçe'de çok oynamıyor ama...'

1.10.2026 15:48:00
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Cumhuriyet Spor
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Türkiye maçı öncesi Belçika'dan Lukaku açıklaması: 'Fenerbahçe'de çok oynamıyor ama...'

Belçika Teknik Direktörü Mark Van Bommel, Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Türkiye maçı öncesi Belçika'dan Lukaku açıklaması: 'Fenerbahçe'de çok oynamıyor ama...'

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Mark Van Bommel, UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımızı konuk edecekleri maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye maçı öncesi Belçika'dan Lukaku açıklaması: 'Fenerbahçe'de çok oynamıyor ama...'

"HERKES MAÇA HAZIR"

Van Bommel, "Herkes Türkiye maçına hazır" diye konuştu. Hollandalı teknik adam, "Her maçı kazanmamız gerekiyor ama bu çok önemli bir maç. Evimizde oynuyoruz, buradaki atmosfer çok önemli" sözlerini sarf etti.

Türkiye maçı öncesi Belçika'dan Lukaku açıklaması: 'Fenerbahçe'de çok oynamıyor ama...'

LUKAKU VE TROSSARD AÇIKLAMASI

Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku ile ilgili konuşan Van Bommel, "Romelu Lukaku ile konuşmak için yakın zamanda İstanbul'a gittim. Uzun süre videolu görüşme de yaptık. Durum analizi yaptık. Fenerbahçe'de çok oynamıyor. Uzun dakikalar almıyor ama bu benim için sıkıntı değil" dedi.

Hollandalı teknik adam, "Romelu Lukaku gibi çok fazla oyuncumuz yok. Lukaku oynadığında 10 topun 8'i gol oluyor. Fenerbahçe'de oynaması da önemli. Orada da iyi performans sergileyecektir" diye konuştu.

Türkiye maçı öncesi Belçika'dan Lukaku açıklaması: 'Fenerbahçe'de çok oynamıyor ama...'

Van Bommel, Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard için de konuştu ve 31 yaşındaki futbolcunun Türkiye maçında forma giyebileceğini söyledi. Mark Van Bommel, "Bir hafta boyunca antrenman yapamamıştı ancak Trossard şu anda maça hazır" dedi.

İlgili Konular: #Belçika #A Milli Takım #Mark van Bommel #Leandro Trossard

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