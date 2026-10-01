Türkiye maçı öncesi Belçika'dan Lukaku açıklaması: 'Fenerbahçe'de çok oynamıyor ama...'

Van Bommel, " Herkes Türkiye maçına hazır " diye konuştu. Hollandalı teknik adam, " Her maçı kazanmamız gerekiyor ama bu çok önemli bir maç. Evimizde oynuyoruz, buradaki atmosfer çok önemli " sözlerini sarf etti.

LUKAKU VE TROSSARD AÇIKLAMASI

Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku ile ilgili konuşan Van Bommel, "Romelu Lukaku ile konuşmak için yakın zamanda İstanbul'a gittim. Uzun süre videolu görüşme de yaptık. Durum analizi yaptık. Fenerbahçe'de çok oynamıyor. Uzun dakikalar almıyor ama bu benim için sıkıntı değil" dedi.

Hollandalı teknik adam, "Romelu Lukaku gibi çok fazla oyuncumuz yok. Lukaku oynadığında 10 topun 8'i gol oluyor. Fenerbahçe'de oynaması da önemli. Orada da iyi performans sergileyecektir" diye konuştu.