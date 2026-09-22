Türkiye maçı öncesi Fransa'da Kylian Mbappe gelişmesi!

Uluslararası maç haftası öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fransa Milli Takımı'nda kritik bir gelişme yaşandı.

L'Équipe'in haberine göre, teknik direktör Zinédine Zidane yönetimindeki ilk antrenmana pazartesi günü katılan Kylian Mbappé, salı günü yapılan idmanda yer almayan tek 23 kişilik kadro üyesi oldu. Deneyimli golcünün soğuk algınlığı şikayetleri yaşadığı ve bu sebeple dinlendirildiği bildirildi.

MBAPPE ANTRENMANDA YER ALMADI

Fransa'nın cuma günü Türkiye ile oynayacağı zorlu UEFA Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde oyuncunun sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Kylian Mbappé'nin en kısa sürede iyileşerek takıma dönmesi beklenirken, Fransa bu uluslararası arada Türkiye'nin yanı sıra Belçika ile iki kez ve İtalya ile de karşılaşacak. Geçen yaz düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Olivier Giroud'yu geride bırakarak Fransa'nın tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu unvanını alan Mbappé, milli takımın en büyük kozu konumunda bulunuyor.

RMC Sport'un aktardığı bilgilere göre, teknik direktör Zinédine Zidane'ın Kylian Mbappé'yi hücum hattının sol kanadına çekmeyi planlayabileceği, bu hamleyle birlikte Ousmane Dembélé'nin ise merkezde görev alabileceği ifade ediliyor.