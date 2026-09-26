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Türkiye maçında sakatlanmıştı: Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Türkiye maçında sakatlanmıştı: Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

26.09.2026 11:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Türkiye maçında sakatlanmıştı: Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Fransa Futbol Federasyonu, Türkiye maçında sakatlanan Kylian Mbappe'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Fransa karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa, Kylian Mbappe'nin 54. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Fransız yıldız, golünden 5 dakika sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

MBAPPE KADRODAN ÇIKARILDI

Fransa Futbol Federasyonu, Mbappe'nin Türkiye karşılaşmasında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrılacağını duyurdu.

Mbappe, Türkiye karşısında 54. dakikada Fransa'nın golünü kaydederken, 59. dakikada sakatlığı nedeniyle yerini Desire Doue'ye bıraktı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun sakatlığı nedeniyle milli takımın kalan maçlarında forma giyemeyeceği ve tedavisi için Real Madrid'e döneceği belirtildi.

"DİZİNDEN SAKATLANDI"

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye galibiyetinin ardından Mbappe'nin sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Zidane, "Kazandık, zor bir maç oldu. Zemin pek rahat değildi. Kylian Mbappe dizinden sakatlandı, ayrılmak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

Mbappe'nin yaşadığı sakatlığın ardından Fransa Futbol Federasyonu, yıldız oyuncunun milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.

MBAPPE ÜÇ MAÇTA YOK

Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle Fransa'nın milli ara kapsamındaki Belçika ile oynayacağı iki karşılaşma ve İtalya maçında forma giymesi beklenmiyor.

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