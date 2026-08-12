Türkiye’nin ilk padel turnuvasında şampiyonlar belli oldu

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen QNB Türkiye Padel Şampiyonası tamamlandı.

İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü'nde 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona 21 erkek, 10 kadın takımı katıldı. Toplamda 62 sporcunun yer aldığı organizasyon, bugün oynanan final maçlarıyla tamamlandı.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Kadınlar kategorisinde Büşra Gökgöz-İrel Türemişoğlu ikilisi, erkekler kategorisinde ise Fatih Sarı-Efekan Bülbül ikilisi şampiyonluğa uzandı.

Organizasyonun ardından düzenlenen ödül törenine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan katıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

"PADEL TÜRKİYE'DE ŞAHA KALKTI"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, dünyada hızla gelişen padelin yükselişini yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin 2025 yılında padelle tanıştığını vurgulayan Müderrisgil şunları söyledi:

"2026 yılı padel sporunun Türkiye’de adeta şaha kalktığı bir yıl oluyor. Antrenör ve hakem eğitimlerinden milli takım belirleme turnuvasına dek önemli adımlar attık. Akdeniz Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek milli sporcularımız yakında kampa girecek. Dünya Kupası Elemeleri’nin ardından, Türkiye Ligi müsabakalarını ve finallerini gerçekleştireceğiz. 2026 yılını üç FIP Bronz turnuvasına ev sahipliği yapmış olarak kapatacağız. Tüm bu çalışmalarla padeli Türkiye’nin farklı şehirlerinde daha fazla kitleye ulaştırmak ve uluslararası seviyede rekabet edebilecek güçlü bir altyapı oluşturmak istiyoruz."